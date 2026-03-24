Manuel Adorni retomará este miércoles las conferencias de prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a brindar este miércoles a las 11.00 una conferencia de prensa con preguntas abiertas de los periodistas acreditados, lo que genera sospechas sobre su continuidad en el cargo.

La intención del ministro coordinador es recuperar la iniciativa y mostrar que la sucesión de escándalos que lo tuvo en el centro de la escena, a partir del viaje de su esposa al “Argentina Week” con la comitiva oficial, es un trago amargo que quedó atrás.

La agenda de Adorni

Paralelamente, el jefe de Gabinete tendrá una serie de reuniones de trabajo con los ministros a lo largo de toda la semana, tal como precisó este medio.

La idea del funcionario es mostrar que su agenda no sufrió ningún tipo de alteración pese a la polémica que atraviesa desde hace dos semanas, con versiones sobre su permanencia que no cesan.

En torno a este punto, Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, desmintió que ella tome el lugar de Adorni.

Lo hizo vía X. “Completamente falso”, escribió en respuesta a un comentario periodístico que daba cuenta que el entorno de la diputada porteña señalaba que Ramírez iba a desembarcar la coordinación de las carteras.

Hubo otros nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, es uno. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, es otro, pero en la Casa Rosada descartaron cualquier movimiento, y aseguraron que el jefe de Gabinete está “golpeado”, aunque dispuesto a seguir su rol en la administración.