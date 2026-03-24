Tanti: Fue a comer, perdió 80 mil pesos y se los devolvieron

Un gesto de honestidad a imitar se registró el domingo pasado en la ciudad de Tanti y tuvo como protagonista al personal de un restaurante de montaña. Un turista rosarino fue a comer junto a un contingente, perdió casi cien mil pesos y se los devolvieron.

Ángel Docena, quien se encuentra disfrutando el fin de semana largo en las sierras de Córdoba, compartió un almuerzo en el parador «Mocambo» y sufrió un imprevisto que pudo haber cambiado la dinámica de sus vacaciones.

«Tenía cinco billetes de 20 mil pesos, pagué con uno y los otros se me cayeron»; contó.

Minutos después, un empleado del lugar se acercó al grupo y consultó a los presentes quién había extraviado el dinero.

Docena se acercó y, tras responder correctamente sobre el monto extraviado, recibió la devolución de la totalidad del dinero. «El tema era la confianza. Cualquiera podría haber dicho que era suyo, pero la chica confió en mí y me lo devolvió»; expresó a El Diario.

El turista también valoró el gesto como un ejemplo en tiempos donde, según señaló, «hay que recuperar valores y confiar más entre nosotros». Finalmente, destacó la importancia del turismo en la región y el buen trato recibido: «Me gusta venir a Villa Carlos Paz y a la zona porque se nota que cuidan al turista. Esto genera trabajo para todos».