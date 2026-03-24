Verdad y justicia: Es hermano de uno de los desaparecidos identificados en La Perla

Gustavo Bustillo es hermano del estudiante Ramiro Sergio Bustillo, quien fuera secuestrado y asesinado por la última dictadura en la ciudad de Córdoba y cuyos restos fueron identificados hace apenas unos días en Loma del Torito, un paraje ubicado dentro del predio del ex centro clandestino de detención de La Perla.

Ramiro tenía 27 años, era militante del Partido Comunista y estudiante de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. Las investigaciones judiciales permitieron reconstruir que estuvo cautivo en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba y posteriormente, fue trasladado a La Perla, donde se perdieron los rastros de su paradero.

Al cumplirse 50 años del golpe, Gustavo se hizo presente este 24 de marzo en el Espacio de la Memoria para rendir homenaje a los desaparecidos. En el lugar, recitó algunos poemas y se dirigió al público con una carga emocional que hacía romper en llanto.

Su hermano es uno de los últimos aparecidos y su hallazgo, junto con otros restos ya identificados, abre un nuevo capítulo en la lucha por la verdad y la justicia y contra la impunidad y el olvido.

En el diálogo con EL DIARIO, expresó: «Es una mezcla muy grande de emociones, como decía en el poema: Recién estoy corriendo atrás de mi de sombra, de los sucesos y mis sueños. Es un revoltijo de sensaciones muy grandes; no es solo la demanda de los otros desaparecidos, es la nuestra; nos desaparecieron también cuando los escondieron a ellos. Uno va tratando de responder a esa parte desaprehendida nuestra».

«Uno siente en estas situaciones que los recuerdos le vienen de distintos lados. Yo le preguntaba a él cómo me defendía, y él me decía: «No hablando». Porque el tipo que está al frente tiene una victoria en la primera palabra. Los teléfonos en mi casa estaban intervenidos y llamaban y decían: «Sabemos dónde están tus hijos», y se referían a mi hermano más chico y a mí. Se distorsionaba la voz para hacerlo más tenebroso. Los vamos a hacer mierda como al que tenemos, le decían a mi madre»; recordó Gustavo, quien añadió: «Primero fuimos contra los terroristas de Estado y después contra la mentira, que es más peligrosa y llega hasta el día de ahora».