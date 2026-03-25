Avanza la obra de saneamiento en el perilago de Cruz del Eje

La obra de saneamiento del perilago del dique Cruz del Eje ya alcanzó un 63% de avance y apunta a resolver el acceso al agua potable y el tratamiento de efluentes cloacales en el sector norte de la zona.

El proyecto es ejecutado por el Gobierno de Córdoba y contempla una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano, turístico y productivo del noroeste provincial.

Los trabajos incluyen perforaciones con sistemas de bombeo, la construcción de una cisterna de 50 mil litros y la instalación de redes de impulsión y distribución de agua. Estas obras permitirán abastecer a establecimientos educativos, turísticos y recreativos del área.

En paralelo, se instala una planta compacta de tratamiento cloacal con capacidad para 500 personas, que incorpora tecnología de barros activados y prevé la reutilización del agua tratada para riego.

La intervención forma parte de un plan provincial orientado a mejorar la infraestructura básica y reducir desigualdades territoriales, al tiempo que genera empleo en la región.