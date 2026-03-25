Conflicto en el Casino de Carlos Paz: la empresa volvió a ausentarse y el gremio endurece medidas

El conflicto laboral en el restaurante del Casino de Villa Carlos Paz sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la empresa REPÚBLICA RESTAURANT SRL no se presentara a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

Desde UTHGRA Córdoba señalaron que se trata de una nueva incomparecencia injustificada, pese a que la firma había sido debidamente notificada. Ante esta situación, la autoridad administrativa dejó constancia formal y labró el acta de infracción correspondiente, fijando una nueva audiencia bajo apercibimiento de sanciones. El gremio responsabilizó a la empresa, a su titular Rubén Alabi y a las autoridades de la Lotería de Córdoba en cuyo ámbito funciona el Casino por la falta de respuestas frente a despidos, reducción del personal y la vulneración de derechos laborales.

Además, remarcaron que el conflicto lleva tiempo sin resolverse y que ya se realizaron diversas medidas de reclamo y convocatorias en defensa de los trabajadores.

Frente a este escenario, UTHGRA Córdoba anunció que endurecerá las medidas gremiales y avanzará con acciones para resguardar los puestos de trabajo y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.