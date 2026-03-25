Córdoba: adolescentes hablan de soledad, miedo y falta de respuestas

Informe sobre adolescencias
Córdoba: adolescentes hablan de soledad, miedo y falta de respuestasUn estudio oficial advierte sobre malestar emocional, falta de escucha adulta y un sistema que llega tarde ante las demandas juveniles
Un informe presentado en Córdoba expone un panorama complejo sobre las adolescencias en la provincia, donde aparecen con fuerza la soledad, el miedo, la angustia y la falta de respuestas efectivas por parte de los adultos y las instituciones.
El estudio, elaborado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes junto a la Universidad Pedagógica Nacional, pone el foco en el “bienestar adolescente” como eje central, desplazando la mirada tradicional que suele asociar a los jóvenes con el riesgo, el conflicto o el delito.
Entre los principales hallazgos, se destaca una brecha crítica entre el malestar que expresan los adolescentes y la capacidad del sistema para responder, especialmente en el área de salud mental. El informe advierte que muchas intervenciones llegan tarde y se concentran en la urgencia, con poca prevención.
En ese contexto, los jóvenes describen experiencias atravesadas por estrés, angustia, consumos problemáticos en su entorno y dificultades para proyectar un futuro, en un escenario marcado por condiciones materiales y sociales que limitan sus oportunidades.
Otro punto clave es el vínculo con el mundo adulto. Según el relevamiento, los adolescentes demandan principalmente escucha y acompañamiento, pero lo que encuentran con frecuencia es ausencia o descalificación. Esta distancia impacta directamente en su bienestar y en la posibilidad de pedir ayuda a tiempo.
El informe también señala que el entorno digital representa un desafío creciente: muchos jóvenes transitan esos espacios en soledad, sin herramientas ni acompañamiento adecuado, lo que influye en la construcción de su identidad y en su salud emocional.
En el plano educativo y social, se advierte que factores como la pobreza no solo afectan el presente, sino que recortan las expectativas de futuro, reducen las oportunidades de participación y debilitan los vínculos.
A pesar de este escenario, el estudio remarca que, cuando existen condiciones adecuadas, los adolescentes no solo participan, sino que proponen soluciones concretas, reclamando espacios reales de escucha, acceso a salud mental, educación sexual integral y políticas que aborden sus problemáticas de manera integral.
El documento concluye que el bienestar adolescente no depende únicamente de decisiones individuales, sino de una red de condiciones sociales, institucionales y territoriales que pueden habilitar o limitar el desarrollo de los jóvenes.
La presentación se realizó en el Centro Cultural Córdoba, con la participación de autoridades, especialistas y adolescentes, en el marco de los 10 años de gestión de la Defensoría.