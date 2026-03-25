Córdoba desplegó controles en 100 eventos y labró 37 actas

La Municipalidad de Córdoba desplegó un amplio operativo de control durante el fin de semana largo, con presencia en más de 100 eventos habilitados y la labranza de 37 actas por consumo y venta de alcohol en la vía pública.

Las acciones se realizaron de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno, el Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Guardia Urbana Municipal, la Policía Municipal de Tránsito y la Policía de la Provincia.

Entre los eventos más convocantes se destacaron los shows de Tini, el partido entre Belgrano y Racing, el encuentro de Dogos XV ante Peñarol por el Super Rugby Américas, además de actividades en Quality Espacio, Plaza de la Música y el evento deportivo Tour de France en el complejo Feriar.

En todos los casos, el Municipio intervino antes, durante y después, verificando condiciones de seguridad, funcionamiento y cumplimiento de la normativa vigente.

En paralelo, se realizaron operativos en espacios públicos como Parque Sarmiento, Ciudad Universitaria y la zona del Patio Olmos, donde se detectaron y sancionaron situaciones vinculadas al consumo y comercialización de alcohol.

Durante el fin de semana también fue desactivada una fiesta clandestina en barrio Villa Belgrano, donde había más de 200 personas, incluidos menores de entre 14 y 17 años, sin adultos responsables y en condiciones de riesgo. En el lugar se constató venta de alcohol, falta de medidas de seguridad, ausencia de salidas de emergencia y cableado expuesto.

Según datos oficiales, en 2025 el Municipio desactivó 689 fiestas clandestinas y en lo que va de 2026 ya superan las 120 intervenciones, incluyendo operativos vinculados a festejos del Último Primer Día.

Además, desde el Centro de Monitoreo Urbano se realizó un seguimiento en tiempo real, con reportes de una madrugada sin concentraciones masivas ni incidentes relevantes.

En materia de tránsito, durante febrero se controlaron 617 vehículos, con 122 demoras y 14 actas por alcoholemia. En marzo, en tanto, se inspeccionaron 587 vehículos, con 102 demoras y 22 actas por alcoholemia, además de otras infracciones.