Córdoba: la Policía impulsó una jornada de salud para su personal

En el marco del aniversario de la Dirección de Sanidad, la Policía de Córdoba llevó adelante una jornada integral de salud y prevención en el hall central de Jefatura, orientada al bienestar del personal policial.

Durante la actividad se instalaron distintos espacios vinculados al cuidado de la salud, donde se brindó información y asesoramiento sobre controles médicos y hábitos saludables. La propuesta incluyó stands de nutrición, kinesiología, fisioterapia, odontología y un circuito específico para la mujer, entre otros servicios.

La jornada contó con la presencia del jefe de Policía, Marcelo Marín; el subjefe Federico Cisnero; y el director de Sanidad, Gabriel Bosque, quienes destacaron la importancia de generar estos espacios para acompañar a quienes trabajan diariamente en la seguridad de la comunidad.