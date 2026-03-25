Córdoba: la Policía impulsó una jornada de salud para su personal

Salud policial con foco en el bienestar interno
Córdoba: la Policía impulsó una jornada de salud para su personalControles, hábitos saludables y distintas especialidades se ofrecieron en Jefatura para el cuidado del personal
En el marco del aniversario de la Dirección de Sanidad, la Policía de Córdoba llevó adelante una jornada integral de salud y prevención en el hall central de Jefatura, orientada al bienestar del personal policial.
Durante la actividad se instalaron distintos espacios vinculados al cuidado de la salud, donde se brindó información y asesoramiento sobre controles médicos y hábitos saludables. La propuesta incluyó stands de nutrición, kinesiología, fisioterapia, odontología y un circuito específico para la mujer, entre otros servicios.
La jornada contó con la presencia del jefe de Policía, Marcelo Marín; el subjefe Federico Cisnero; y el director de Sanidad, Gabriel Bosque, quienes destacaron la importancia de generar estos espacios para acompañar a quienes trabajan diariamente en la seguridad de la comunidad.