Córdoba modernizará el Archivo Provincial con apoyo de la UNC

El Gobierno de Córdoba firmó un convenio con la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba para modernizar el Archivo Provincial de la Memoria, en el marco de la Semana de la Memoria 2026.

El acuerdo prevé actualizar los sistemas de almacenamiento, mejorar la infraestructura informática y optimizar el software de gestión documental, con el objetivo de facilitar el acceso y garantizar la preservación del material histórico.

El acto fue encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y contó con la participación de referentes de organismos de Derechos Humanos, ex presos políticos e instituciones vinculadas a la memoria.

Durante la firma, Siciliano destacó la importancia de sostener estas políticas: “El Nunca Más tiene que ser una frase viva”, expresó, y remarcó la decisión del Gobierno provincial de avanzar en el fortalecimiento de los sitios de memoria y el acompañamiento a las organizaciones.

Por su parte, el decano de la Facultad, Pedro Pérez, señaló que el convenio representa una apuesta a proteger y proyectar hacia el futuro el material que documenta lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

La iniciativa se enmarca en un año significativo, al cumplirse 50 años del golpe de 1976 y 20 años de la Ley Provincial de la Memoria, que dio origen al Archivo.