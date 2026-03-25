Cosquín lanza concurso de poesía para jóvenes del valle

La Municipalidad de Cosquín lanzó un Concurso Regional de Poesía destinado a jóvenes de entre 14 y 22 años del Valle de Punilla, con el objetivo de promover la escritura y la expresión literaria en la región.

La convocatoria está abierta para la presentación de poemas inéditos, ya sea en formato rimado o en prosa, con temática libre. Los trabajos podrán enviarse desde este 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2026.

Según se informó, los diez textos seleccionados formarán parte de una antología impresa, y sus autores tendrán la oportunidad de leer sus obras durante el 25° Encuentro Nacional de Poetas con la Gente, previsto para enero de 2027.

El concurso está dirigido a jóvenes residentes o nativos del Valle de Punilla, quienes deberán enviar sus producciones al correo [email protected], conforme a las bases y condiciones establecidas por la organización.