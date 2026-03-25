Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

miércoles, 25 de marzo de 2026 · 12:06

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 9: miércoles 25 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

