Diputados: comienzan las audiencias públicas por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados realizará una audiencia pública que se llevará a cabo hoy 25 y mañana 26 de marzo, para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Ambas jornadas de debate fueron programadas para realizarse de 10 a 19, con la salvedad de que la primera será una reunión presencial, hoy en la Sala 2, en el segundo piso del anexo C de Diputados, mientras que la segunda fecha, de mañana 26, está pensada para que otros expositores puedan conectarse de manera virtual.

De acuerdo al cronograma previsto, cada orador tendrá un tiempo de exposición máximo de cinco minutos.

La oposición habría logrado ganar tiempo luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas estos días 25 y 26 como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión, como mínimo, hasta principios de abril.

En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya.

Después de estos miércoles y jueves de debates no quedará tiempo para firmar dictamen en esta semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).