El INDEC difunde este jueves la actividad económica de enero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional.

A su vez, el EMAE sirve como anticipo de las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

El último dato de actividad económica arrojó un crecimiento mensual del 1,8% mensual y 3,5% interanual, a su vez que dio el cierre del 2025 y terminó con un aumento del 4,4% contra el 2024.

Este último tuvo una gran repercusión puertas adentro del Gobierno, siendo aclamado y celebrado por distintos actores del Ejecutivo nacional.

El presidente Javier Milei indicó que la Argentina “avanza”, al tiempo que arremetió contra los “profetas del caos” y el “riesgo kuka”.__IP__

Mientras que Luis Caputo, ministro de Economía, analizó los principales puntos positivos del EMAE.