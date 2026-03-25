Esta noche, concierto de música sacra para vivir una noche especial

Carlos Paz
Esta noche, concierto de música sacra para vivir una noche especialEl Coro Academia Más Música se presentará con un repertorio pensado para la introspección y el recogimiento
Este miércoles 25 de marzo a las 20:30 se realizará un concierto de música sacra en la Iglesia Parroquial del Niño Dios, en Villa Carlos Paz.
La presentación estará a cargo del Coro Academia Más Música de Villa Allende, dirigido por el maestro Luis Pérez, con un repertorio coral orientado a lo religioso.
La actividad forma parte de la agenda cultural de la ciudad y se desarrollará en el templo ubicado en pleno centro.