Esta noche, concierto de música sacra para vivir una noche especial

Este miércoles 25 de marzo a las 20:30 se realizará un concierto de música sacra en la Iglesia Parroquial del Niño Dios, en Villa Carlos Paz.

La presentación estará a cargo del Coro Academia Más Música de Villa Allende, dirigido por el maestro Luis Pérez, con un repertorio coral orientado a lo religioso.

La actividad forma parte de la agenda cultural de la ciudad y se desarrollará en el templo ubicado en pleno centro.