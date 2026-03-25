Inauguraron en Córdoba el Gen Nativo BioCBA en el Parque de la Biodiversidad

El Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de la capital inauguraron el Gen Nativo BioCBA en el Parque de la Biodiversidad, una instalación destinada a la producción de especies vegetales autóctonas.

El proyecto, impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Bioagroindustria y el Ente BioCórdoba, forma parte del programa provincial que promueve la generación de espacios equipados para multiplicar árboles nativos en distintos puntos del territorio.

Con esta apertura, ya son seis los centros de producción en funcionamiento en la provincia, dentro de una red que permitió generar cerca de 300.000 ejemplares. Para este año, se proyecta distribuir 150.000 plantas destinadas a forestación, espacios públicos y proyectos ambientales.

El nuevo espacio trabajará con más de 25 especies de árboles y arbustos nativos, además de herbáceas, bajo un sistema que garantiza la adaptación al entorno local. El proceso abarca desde la germinación de semillas hasta la aclimatación final.

Además de la producción, el lugar funcionará como centro de capacitación, investigación y divulgación, en articulación con instituciones científicas y educativas.

La iniciativa apunta a fortalecer la restauración de ecosistemas y acompañar el crecimiento urbano con criterios ambientales.