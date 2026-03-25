Justicia de Córdoba abre el año judicial con Sesín y Lorenzetti

Este miércoles a las 14.15 se lleva a cabo la apertura del año judicial 2026 en Córdoba, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I, ubicado en Caseros 551.

La ceremonia es encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín, y cuenta con la participación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien también brindará palabras durante el acto.

La actividad podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Córdoba.