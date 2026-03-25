La Justicia cordobesa da un paso clave hacia la inteligencia artificial

Durante la apertura del año judicial 2026, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin, aseguró que “administrar justicia es una de las formas más altas de servicio a la comunidad y al Estado de Derecho” y planteó un rumbo que combina modernización tecnológica con una mirada más humana del sistema judicial.

En su discurso, confirmó que el Poder Judicial avanzará en la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y acelerar los tiempos de resolución. Explicó que estas herramientas permitirán automatizar tareas repetitivas, ordenar el trabajo y priorizar causas urgentes.

Sin embargo, dejó en claro un límite central: la tecnología no reemplazará el criterio humano. “Siempre resuelve el juez, el fiscal y el defensor”, sostuvo, al remarcar que la valoración de pruebas y las decisiones deben ser explicables, auditables y controlables.

Sesin también puso el foco en la dimensión humana de la Justicia. Señaló que detrás de cada expediente hay conflictos reales y personas atravesando situaciones de incertidumbre. “Cada resolución incide en la libertad, el patrimonio, la dignidad y el destino de las personas”, afirmó, y pidió actuar con humildad y respeto.

Además, destacó el rol de quienes integran el Poder Judicial, a quienes definió como el principal valor del sistema por su formación, compromiso y responsabilidad.

En otro tramo de su intervención, defendió la independencia judicial como un principio clave. Indicó que no solo implica ausencia de presiones externas, sino también decisiones fundamentadas, comprensibles para la sociedad y coherentes con los estándares constitucionales.

El acto se realizó en el Palacio de Justicia I y contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y del ámbito judicial, entre ellas el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto a representantes institucionales, legislativos y profesionales.