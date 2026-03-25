Música y memoria: así fue el festival en la UNC por el 24 de marzo

El Memoria Fest se realizó anoche en Ciudad Universitaria como cierre de las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Córdoba.

El evento tuvo lugar en un sector del campus donde se montó un escenario y, desde las 19:30, se desarrollaron distintas intervenciones culturales y presentaciones musicales. Entre los artistas que participaron se destacaron Dúo Coplanacu, Monada, Nenes Bian y Calle Vapor, entre otros.

La organización estuvo a cargo de la Mesa de Derechos Humanos Córdoba junto a H.I.J.O.S. Córdoba, que impulsaron la propuesta como parte del cierre de la jornada conmemorativa.

El festival convocó a público en un formato abierto que combinó música en vivo con actividades culturales en el espacio universitario.

Fotos: Jairo Stepanoff