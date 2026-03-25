Nueva propuesta educativa en Valle Hermoso: capacitación para auxiliares de nivel inicial

La propuesta contempla prácticas intensivas hasta diciembre y busca fortalecer la formación docente y generar nuevas oportunidades laborales en la localidad.

En la localidad de Valle Hermoso se realizó la firma de un convenio para llevar adelante una capacitación destinada a auxiliares en el Jardín Maternal Rayito de Sol. La iniciativa contempla una práctica intensiva que se desarrollará entre marzo y diciembre y ya se encuentra en marcha.

La formación está a cargo de la profesora Rosanna Gatto, directora de la institución, y se organiza en cuatro módulos de dos meses cada uno.

Desde el municipio destacaron que la propuesta apunta a fortalecer la formación de docentes y auxiliares, al tiempo que promueve nuevas oportunidades de inserción laboral y acompaña el crecimiento educativo de la comunidad.