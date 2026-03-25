Valle Hermoso realizará una caminata y actividades culturales por la paz

La Municipalidad de Valle Hermoso, a través de su Dirección de Cultura, invita a vecinos y visitantes del valle de Punilla a participar de las actividades centrales de la Cumbre “Paz y Vida” 2026, en el marco del décimo aniversario de la antología internacional “100 Poetas por la Paz”.

Las propuestas se desarrollarán el sábado 28 de marzo y comenzarán a las 18:30 con la Caminata por la Paz, que partirá desde la Biblioteca Popular José Mármol, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Pueyrredón. Desde la organización sugieren a los participantes asistir con alguna prenda blanca, llevar una campanita y distintivos vinculados a la paz.

A las 19:30 tendrá lugar el acto simbólico y cultural, que incluirá la plantación del Olivo de la Paz y una visita guiada al Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos.

La jornada culminará a las 20:30 con una gala artística que contará con la presentación del Ballet Municipal “Lampatu Mayu”.

Desde el municipio destacaron que se trata de un evento que busca reunir letras, ciencia, arte y espiritualidad, promoviendo el compromiso social y la construcción de un mundo en armonía.