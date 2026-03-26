Anses: el bono para desempleados que supera los $300.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante marzo continuará el pago de la Prestación por Desempleo. Este beneficio, que brinda apoyo económico a quienes perdieron su empleo formal, tendrá un incremento del 2,9% en el tercer mes del año, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Este mes, el monto máximo del pago será de $352.400, tras la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Además, los pagos se efectuarán entre el 20 y el 30 de marzo, siguiendo el cronograma según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin justa causa, por finalización de contrato o por situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Requisitos según el tipo de empleo

Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y, a la vez, sumar más de 90 días de actividad en el último año antes de la desvinculación.

Plazo para iniciar el trámite: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.