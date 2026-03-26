Carlos Orso celebra el Mes de la Mujer con un encuentro para socias y vecinas

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, encabezará una jornada especial para conmemorar el Mes de la Mujer junto a socias del gremio y vecinas de la región.

La actividad es organizada a través de la Secretaría de la Mujer del sindicato y se realizará el sábado 28 de marzo desde las 15 horas en el predio del gremio ubicado camino a Las Jarillas, en Villa Carlos Paz. La entrada será libre y gratuita para las afiliadas y mujeres de la ciudad y zonas cercanas.

Durante la jornada habrá shows musicales, sorteos, juegos y diversas sorpresas pensadas para compartir una tarde de encuentro y celebración entre mujeres.

Desde la organización informaron además que se ofrecerá un agasajo gastronómico para todas las asistentes. También invitaron a las participantes a llevar su equipo de mate para disfrutar y compartir un momento especial al aire libre.