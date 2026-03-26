Carlos Orso celebra el Mes de la Mujer con un encuentro para socias y vecinas

Carlos Orso celebra el Mes de la Mujer con un encuentro para socias y vecinasEl gremio mercantil de Villa Carlos Paz celebrará el Mes de la Mujer con un encuentro especial.
El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, encabezará una jornada especial para conmemorar el Mes de la Mujer junto a socias del gremio y vecinas de la región.
La actividad es organizada a través de la Secretaría de la Mujer del sindicato y se realizará el sábado 28 de marzo desde las 15 horas en el predio del gremio ubicado camino a Las Jarillas, en Villa Carlos Paz. La entrada será libre y gratuita para las afiliadas y mujeres de la ciudad y zonas cercanas.
Durante la jornada habrá shows musicales, sorteos, juegos y diversas sorpresas pensadas para compartir una tarde de encuentro y celebración entre mujeres.
Desde la organización informaron además que se ofrecerá un agasajo gastronómico para todas las asistentes. También invitaron a las participantes a llevar su equipo de mate para disfrutar y compartir un momento especial al aire libre.