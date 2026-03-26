Chocleada solidaria: cosecharon maíz para ayudar a familias de Córdoba

Una nueva edición de la chocleada solidaria reunió a más de 150 voluntarios en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, con un objetivo concreto: producir alimentos para quienes más lo necesitan.

La jornada contó con la participación de estudiantes, escuelas rurales, voluntarios de distintas facultades y organizaciones, que trabajaron desde temprano en la cosecha de maíz. La actividad permitió transformar lo recolectado en unas 37 mil raciones de comida.

El operativo fue coordinado por autoridades de la facultad junto a distintas instituciones y fundaciones que acompañaron la iniciativa, en un trabajo conjunto que combinó producción, compromiso social y articulación comunitaria.

Durante el encuentro, se destacó no solo el volumen de alimentos obtenidos, sino también el valor del trabajo colectivo. La actividad buscó, además de asistir a familias, generar conciencia sobre el rol de la comunidad en la producción y distribución de alimentos.

Lo cosechado será destinado a organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de la provincia.