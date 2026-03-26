Córdoba impulsa cursos con salida laboral en comercio y servicios

La Cámara de Comercio de Córdoba firmó un convenio con organismos del sector público para impulsar nuevas capacitaciones orientadas al empleo en la provincia.

El acuerdo se formalizó en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica junto a distintas entidades del sector comercial y de servicios, con el objetivo de mejorar la formación y acompañar el crecimiento de la actividad.

En ese marco, se pondrán en marcha 16 cursos con certificación oficial, cada uno con cupos de hasta 100 participantes. Las propuestas estarán enfocadas en contenidos actualizados y vinculados a las demandas actuales del mercado laboral.

Desde la Cámara destacaron la importancia de este tipo de articulaciones para generar más oportunidades y fortalecer el entramado comercial en Córdoba.