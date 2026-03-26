Escuelas de Córdoba competirán por $10 millones separando residuos

La Municipalidad de Córdoba lanzó el concurso interescolar “Separar tiene premio”, una propuesta dirigida a escuelas primarias que promueve la separación de residuos reciclables dentro de las aulas.

El anuncio fue realizado por el intendente Daniel Passerini, quien destacó el rol de los niños en la generación de conciencia ambiental y la importancia de reforzar esas prácticas desde la educación.

Las instituciones que participen deberán recolectar materiales como papel, cartón, plásticos y latas, y contarán con capacitaciones y asistencia técnica durante el proceso.

El concurso prevé que tres escuelas resulten ganadoras, con un premio de $10 millones cada una, destinado a mejoras edilicias o la adquisición de equipamiento educativo y tecnológico.

La inscripción estará abierta hasta el 12 de abril.