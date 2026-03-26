La importancia de las pausas activas para una vida saludable

En el último tiempo, el sedentarismo se ha incrementado. Trabajos de oficina, home office, donde estar 8 horas en una misma posición, generan dolores físicos. Migrañas, dolores de cuello, dolores de ciático, cefaleas. Observamos las posturas de las personas a nuestro al rededor en cafés, bares y restaurantes. El celular es el protagonista y la postura que requiere, también.

La posición de mirar hacia abajo durante horas, con los hombros redondeados hacia adentro, la cabeza colgando, genera un mal funcionamiento en nuestro sistema. La respiración se acorta, el cuerpo compensa, el dolor se acentúa.

Hoy en día, nuestro modo de vida ha cambiado. Estamos más tiempo conectados a las pantallas, que nos olvidamos de nuestro cuerpo, de lo que necesitamos para estar mejor.

Sentimos más estrés, más ansiedad y más cargas en el día a día. Nuestro cuerpo nos pesa y de pronto sentimos molestias al agacharnos para alzar las compras del súper, alzar a los hijos, jugar con el perro, atar los cordones.

La movilidad se reduce con el tiempo, las articulaciones se desgastan y nuestro cuerpo comienza a generar compensaciones.

Todo esto, se puede cambiar, teniendo más conciencia.

No se trata de hacer más. Se trata de moverte mejor.

En esta serie, a cargo de Paloma Frette, del espacio Movilidad Vital de Villa Carlos Paz, te vamos a compartir ejercicios simples para que puedas incorporarlos en tu día a día.

Porque sentirse mejor en el cuerpo…también es parte de vivir mejor.

¿Que son las pausas activas?

Las pausas activas son series de ejercicios de movilidad combinados con estiramientos simples y prácticos para realizar en el día a día. Realizarlos a diario, nos ayuda a reducir dolores y molestias físicas, liberar el estrés, mejorar la concentración y el estado de ánimo. Estos ejercicios se pueden realizar en las pausas en el trabajo, a la hora del almuerzo, y solo se necesitan 10 minutos.

Clip 1: Posición Inicial

-Colocación de hombros hacia arriba y hacia atrás. Colocación de pelvis hacia atrás (ante versión)

Clip 2:

-Rotación de hombros hacia arriba y hacia atrás.

-Inhalo y exhalo

-Rotación de hombros hacia arriba y hacia adelante.

(10 repeticiones)

Clip 3:

-Apertura de pecho y contracción. Movilidad de la parte alta de la espalda.

-Inhalo y exhalo para acompañar el movimiento

(8 - 10 repeticiones)

Clip 4:

-Apertura de pecho y contracción. Movilidad de columna

-Inhalo al abrir el pecho y exhalo al cerrar.

(8 - 10 repeticiones)

Clip 5:

-Torsiones de columna hacia un lado y hacia el otro.

(5 repeticiones de cada lado)

Clip 6:

-Posición inicial

-Movilidad de caderas realizando círculos hacia un lado y hacia el otro

(5 repeticiones de cada lado)

Clip 7:

-Apertura y movilidad de caderas hacia afuera.

(5 repeticiones de cada lado)

Clip 8:

-Movilidad de muñecas

(8 - 10 repeticiones)

Clip 9:

-Movilidad de tobillos

(8 - 10 repeticiones)

Clip 10:

-Estiramiento de columna.

-Inhalo al elevar los brazos y exhalo al soltarlos

(Las veces que necesites)