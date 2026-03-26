La Justicia de Córdoba resolvió más casos de los que recibió

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba cerró 2025 con un dato central: dictó 4.632 resoluciones, superando con amplitud las 3.650 causas que ingresaron en ese mismo período.

El balance muestra un crecimiento del 16,53 % respecto de 2024 y confirma una tendencia sostenida en los últimos años. De hecho, 2025 se ubicó como el segundo año con mayor nivel de producción dentro de la serie reciente.

Además del aumento en las resoluciones, se registró una baja en el ingreso de expedientes. Durante el último año ingresaron 272 causas menos que en 2024, lo que representa una caída del 6,94 %. Este doble movimiento —más resoluciones y menos ingresos— permitió avanzar en la reducción de causas pendientes.

En el desglose por salas, la mayor actividad se concentró en la Sala Laboral, con 1.851 resoluciones. Le siguieron la Sala Penal, con 1.380; la Civil y Comercial, con 510; y la Contencioso-Administrativa, con 390. A su vez, el tribunal en pleno dictó otras 501 resoluciones.

Desde el TSJ indicaron que los objetivos de productividad fijados para 2025 no solo se cumplieron, sino que en varios casos fueron superados. Esto impactó directamente en la disminución de expedientes de mayor antigüedad.

El informe, difundido a través de un acuerdo reglamentario, también fija metas para 2026, con foco en continuar reduciendo los tiempos de resolución y mejorar la eficiencia del sistema judicial.