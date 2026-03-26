Nahir Galarza salió de la cárcel y viajó a Gualeguaychú

Tras nueve años, Nahir Galarza volvió este miércoles a Gualeguaychú en un movimiento inusual dentro de su régimen de detención. La joven fue trasladada desde la Unidad Penal N° 6 de Paraná hasta la ciudad del sur entrerriano para concretar una visita autorizada por la Justicia a su abuela, que atraviesa un delicado cuadro de salud.

El permiso tuvo carácter humanitario y permitió un encuentro breve con su familiar. Según la información difundida desde medios de Gualeguaychú, la visita se realizó durante la mañana en un domicilio de la ciudad y se extendió alrededor de una hora, antes de que Galarza fuera llevada nuevamente al penal donde cumple su condena.

La salida de Nahir de la cárcel no respondió a una modificación de su situación procesal ni a un beneficio permanente, sino a una autorización puntual de la Justicia. El permiso fue concedido para que pudiera ver a su abuela materna, cuyo estado de salud fue señalado como delicado.

El operativo incluyó el traslado desde Paraná hasta Gualeguaychú y el posterior regreso a la unidad penitenciaria. De acuerdo con los reportes conocidos este miércoles, todo se realizó bajo custodia y dentro de un esquema excepcional, vinculado estrictamente a la situación familiar planteada ante la Justicia.

El inspector general Alejandro Mondragón explicó, en diálogo con el portal Elonce, que la prioridad fue garantizar la seguridad de la interna y su entorno, evitando filtraciones que pudieran generar "cualquier tipo de disturbio". "Tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible", señaló el funcionario.

Mondragón aseguró que Galarza "ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil". Actualmente, Nahir ocupa su tiempo en talleres laborales y cursos de formación interna, alejándose de los conflictos mediáticos que marcaron sus primeros años de reclusión. "Ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos", señaló.

Galarza, que actualmente tiene 27 años, cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de su pareja, a quien le disparó en diciembre de 2017. Aquella sentencia la convirtió en la mujer más joven en recibir esa pena en la historia judicial argentina. Hoy permanece detenida en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, bajo un régimen que le impide tener celulares o cualquier tipo de acceso a redes sociales.