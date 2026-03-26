Reconocen al equipo forense que identificó 12 víctimas en La Perla

La Legislatura de Córdoba realizó su primera sesión especial del año en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, con un eje central puesto en la memoria y, especialmente, en el reconocimiento al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En ese contexto, uno de los momentos más significativos fue la aprobación de una serie de proyectos para destacar la tarea del equipo, que logró identificar restos de al menos 12 personas desaparecidas en el predio de Loma del Torito, vinculado al ex centro clandestino de detención La Perla.

El trabajo forense no solo permitió recuperar la identidad de esas víctimas, sino también aportar evidencia clave para las causas judiciales y para la reconstrucción histórica de lo ocurrido durante la dictadura. La identificación de los restos tuvo un fuerte impacto social y volvió a poner en el centro el rol de la ciencia en los procesos de memoria y justicia.

Los especialistas fueron reconocidos en el recinto con un beneplácito legislativo, en una decisión acompañada por distintos bloques políticos. Los proyectos aprobados destacaron no solo el resultado alcanzado, sino también la trayectoria del equipo, su rigor técnico y el valor humano de una tarea que se extiende desde hace décadas.

Durante la sesión, también se avanzó en otras iniciativas vinculadas a la conmemoración del golpe. Entre ellas, la declaración del año 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que quedará reflejada en la documentación oficial de los tres poderes del Estado.

Además, se reconoció el trabajo de la Comisión Provincial de la Memoria y del Archivo Provincial de la Memoria, instituciones clave en la preservación de testimonios, documentos y políticas públicas vinculadas a los derechos humanos.

El encuentro fue encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien sostuvo que la memoria no es un hecho del pasado sino una construcción viva que define la identidad colectiva. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener los valores democráticos sobre la base de la verdad y la justicia.

La jornada incluyó también homenajes y momentos de fuerte carga simbólica, como un minuto de silencio por el fallecimiento de Mario Paredes, referente en el trabajo por la memoria en Córdoba.

Con la presencia de autoridades judiciales, funcionarios, referentes de derechos humanos y representantes de distintas instituciones, la sesión dejó en claro un eje común: el reconocimiento al trabajo científico que permite avanzar en la identificación de víctimas y sostener, con pruebas concretas, los procesos de memoria y justicia.