Se reunió la Mesa de Articulación entre el Estado, la Justicia y organizaciones sociales

En la ciudad de La Falda se desarrolló una nueva reunión de la Mesa de Articulación y Cooperación Técnica que reúne al Estado, el Poder Judicial y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y mejorar las respuestas ante las demandas de la comunidad, especialmente en materia de género.

El encuentro contó con la participación de la directora de Gabinete Interministerial de Políticas de Género, Libia Smania, las fiscales de Instrucción Paula Kelm y Silvana Pen, el jefe de la Departamental Punilla Norte, Walter Frías, el jefe de Inspección Zona 1, comisario Fernando Ordoñez, y la presidenta del CEPROFA, Karina Lucero, entre otros referentes institucionales.

En un contexto marcado por el aumento de situaciones de violencia de género y desigualdades estructurales, la mesa tiene como eje central la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas, así como la articulación de acciones que permitan una intervención más eficiente. Durante la jornada, Smania destacó la importancia de consolidar estos espacios de trabajo conjunto, remarcando que la cooperación entre el Estado, la Justicia y las organizaciones sociales es clave para garantizar derechos y avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Por su parte, representantes del Ministerio Público Fiscal subrayaron el valor estratégico de estas instancias a nivel departamental para abordar de manera integral la problemática de la violencia de género y mejorar el acceso a la justicia. Además, se anunció la implementación inmediata de un proceso de fortalecimiento en perspectiva de género destinado a funcionarios estatales, integrantes del Poder Judicial y referentes sociales, con el fin de optimizar la calidad y el impacto de las políticas públicas.

En este marco, también se puso en valor la reciente puesta en funcionamiento de la segunda fiscalía en Cosquín, una medida esperada ante el crecimiento poblacional y el aumento de la demanda judicial en el departamento Punilla. Desde las organizaciones sociales, Karina Lucero, presidenta del CEPROFA, planteó las principales dificultades que atraviesa el territorio, haciendo hincapié en la falta de acceso real a la justicia, la sobrecarga del sistema judicial y el incremento de denuncias vinculadas a violencia y conflictividad social.

Karina Lucero, expresó “Desde el Centro de Protección Familiar venimos sosteniendo desde hace años que el acceso a la justicia es un derecho inalienable, que debe garantizarse sin distinción de condiciones económicas, sociales o de origen. Sin embargo, en la práctica, el sistema judicial en el ámbito de Cosquín no logra dar respuesta a las crecientes problemáticas del departamento Punilla". El fuerte crecimiento poblacional, impulsado en gran parte por el turismo, ha incrementado significativamente la demanda judicial. Actualmente, una fiscalía multifueros atiende alrededor de 16.000 causas anuales con recursos insuficientes, lo que impacta directamente en la calidad del servicio de justicia".

"Entre las principales preocupaciones se destacan la falta de escucha a las víctimas en juicios abreviados, la prescripción de causas y el aumento sostenido de denuncias por violencia de género, muchas de ellas con altos niveles de gravedad e incumplimiento de medidas cautelares. Esta situación debilita la confianza en el sistema judicial. Asimismo, Punilla presenta altos índices de denuncias penales y se ubica entre las zonas con mayor tasa delictiva, agravada por la situación social y el incremento del consumo problemático. Valoramos el compromiso de los trabajadores judiciales y reconocemos los avances recientes, como la puesta en funcionamiento de una segunda fiscalía en Cosquín y los espacios de articulación entre el Estado, la Justicia y las organizaciones sociales. No obstante, entendemos que aún queda un largo camino por recorrer. Desde nuestro rol territorial, reafirmamos que el acceso a la justicia no está plenamente garantizado y que resulta urgente fortalecer los recursos y las políticas públicas para dar respuestas efectivas a las demandas de la comunidad". manifestó la referente de Punilla