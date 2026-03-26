Tasas municipales: prorrogan el pago anual con descuentos en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que se extendió el vencimiento del Pago Anual de las tasas municipales hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los contribuyentes y permitir que más vecinos puedan acceder a los beneficios vigentes.

Entre las ventajas disponibles se destaca un 10% de descuento por pago anual y un 5% adicional para quienes se encuentren al día con sus obligaciones municipales.

Además, se ofrecen opciones de financiación con tarjetas de crédito. Los contribuyentes podrán abonar en hasta cuatro cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa o en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard.

Desde el municipio también recordaron que el pago puede realizarse a través de diferentes modalidades, entre ellas transferencia bancaria, el botón de pago del Banco Macro y la plataforma Pay per Tic.

Quienes deseen acceder al beneficio o realizar el pago pueden ingresar al sitio web oficial del municipio para obtener más información y completar la gestión de manera online.