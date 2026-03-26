Una plaza de Carlos Paz suma juegos y nueva vida vecinal

Espacio público renovado
Una plaza de Carlos Paz suma juegos y nueva vida vecinalSumaron juegos, bancos y forestación para recuperar un punto de encuentro en la ciudad
La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante la refuncionalización de la Plaza Sarmiento, ubicada en barrio Belgrano, con el objetivo de recuperar el espacio y potenciar su uso por parte de los vecinos.
En el lugar se instalaron juegos infantiles, nuevos bancos y cartelería, además de trabajos de forestación y ornamentación que apuntan a mejorar el entorno y hacerlo más accesible y atractivo.
La intervención busca consolidar la plaza como un punto de encuentro cotidiano para familias y niños, en un sector de la ciudad donde el espacio público cumple un rol clave.
Desde el municipio señalaron también la importancia del cuidado colectivo para sostener en el tiempo las mejoras incorporadas.