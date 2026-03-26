Una plaza de Carlos Paz suma juegos y nueva vida vecinal

La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante la refuncionalización de la Plaza Sarmiento, ubicada en barrio Belgrano, con el objetivo de recuperar el espacio y potenciar su uso por parte de los vecinos.

En el lugar se instalaron juegos infantiles, nuevos bancos y cartelería, además de trabajos de forestación y ornamentación que apuntan a mejorar el entorno y hacerlo más accesible y atractivo.

La intervención busca consolidar la plaza como un punto de encuentro cotidiano para familias y niños, en un sector de la ciudad donde el espacio público cumple un rol clave.

Desde el municipio señalaron también la importancia del cuidado colectivo para sostener en el tiempo las mejoras incorporadas.