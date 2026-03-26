Valle Hermoso permite pagar tasas municipales en hasta seis cuotas sin interés

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció nuevas facilidades para que los vecinos puedan cumplir con el pago de las tasas municipales. A partir de ahora, los contribuyentes podrán financiar sus obligaciones en hasta seis cuotas sin interés mediante la plataforma de pagos digitales Taca Taca.

Según informaron desde el municipio, esta herramienta busca simplificar los trámites y ofrecer alternativas más accesibles para realizar los pagos de manera segura y cómoda.

Además, las autoridades recordaron que se extendió hasta el 31 de marzo el vencimiento del Pago Anual con beneficios, lo que permitirá a los vecinos aprovechar los descuentos vigentes.

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera presencial en la sede municipal ubicada en Sabattini 315 o a través de la página web oficial del municipio.

Desde la Municipalidad de Valle Hermoso señalaron que continuarán implementando medidas para mejorar los servicios y facilitar las gestiones administrativas de los vecinos.