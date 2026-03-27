Actividades para toda la familia en Valle Hermoso durante Semana Santa

La localidad de Valle Hermoso organizó una variada agenda de actividades culturales, religiosas y al aire libre para celebrar la Semana Santa. Las propuestas se desarrollarán durante todo el fin de semana e incluyen ferias gastronómicas, caminatas guiadas, cine, celebraciones religiosas y un festival barrial.

Las actividades comenzarán el Jueves Santo con “Sabores Pascuales”, una feria que reunirá a emprendedores, artesanos y propuestas de gastronomía típica desde las 11:30 en la plaza Manuel Belgrano. Ese mismo día, a partir de las 16:45, se realizará un Circuito Religioso con salida desde la Cabina de Turismo.

El Viernes Santo continuará la feria “Sabores Pascuales” desde las 11:30. Además, se llevará adelante un trekking al Cerro La Cruz a las 14:45 con salida desde la Oficina de Turismo. La actividad tiene un costo de 10 mil pesos y una dificultad media. Más tarde, a las 16:30, se realizará el tradicional Vía Crucis, que partirá desde la Parroquia San Antonio.

Las propuestas seguirán el Sábado Santo con la caminata “La unión de las Vírgenes”, que comenzará a las 9:00 desde la Oficina de Turismo y será gratuita. Por la tarde, a las 17:30, se desarrollará el “Atardecer compartido en El Cuadrado”, con salida desde la rotonda del Camino del Cuadrado y Santa Teresa. La actividad es arancelada y se invita a los participantes a llevar mate para compartir el momento.

El Domingo Santo tendrá lugar el Festival Barrial Familiar “El Andariego”, que se realizará de 12:30 a 18:00 en Patricios y Blandengues, en barrio El Vallecito. Habrá música, baile y sorteos. La entrada general tendrá un valor de 8 mil pesos, mientras que los vecinos de Valle Hermoso abonarán 5 mil.

Además, durante jueves, viernes y sábado se proyectará la película La vida de Jesús en el ex Hotel Buenos Aires, desde las 18:30, con entrada libre y gratuita.

Desde el municipio invitan a vecinos y turistas a participar de las distintas propuestas y disfrutar de una Semana Santa con actividades para toda la familia.