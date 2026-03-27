Capilla del Monte: avanzan trabajos en calles y espacios públicos

La Municipalidad de Capilla del Monte llevó adelante en las últimas semanas una serie de trabajos de mantenimiento en distintos barrios, con intervenciones en calles, espacios públicos y servicios urbanos.

En materia vial, se realizaron tareas de nivelado en calles de tierra en barrios como Balumba, Las Gemelas, El Zapato, 9 de Julio, Argentino, La Toma y el sector del Parque del Balneario. Además, se avanzó con bacheo mediante la aplicación de asfalto en frío en sectores del Centro y barrio 9 de Julio.

En paralelo, se ejecutaron trabajos de desmalezado en el balneario Calabalumba, plazas, veredas y espacios verdes de barrios como Centro, Faldas del Uritorco, San Martín, La Banda y Las Flores.

También se concretaron tareas en el Balneario Municipal, donde se limpiaron piletas y se desobstruyó el canal de agua del Polideportivo.

En cuanto a seguridad vial, se repusieron reductores de velocidad y señalización preventiva sobre la Ruta 38, además de la demarcación de sendas peatonales en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, el municipio continúa con el sistema de recolección de residuos y la gestión diferenciada de materiales reciclables en el marco del programa GIRSU.