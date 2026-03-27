Caso YPF: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena a Argentina

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, en un giro clave dentro de uno de los litigios más significativos que enfrentó el país en el exterior. La decisión deja sin efecto la condena dictada por la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones.

El tribunal resolvió “revocar la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes” y confirmó la desestimación de los reclamos tanto contra la Argentina como contra YPF. Además, ordenó devolver el caso a instancias inferiores para la continuidad del proceso bajo los nuevos lineamientos establecidos. El fallo representa un alivio judicial y financiero en una causa que llevaba más de una década en disputa.

El litigio, considerado el mayor juicio contra un Estado soberano en tribunales de Estados Unidos, había tenido en las últimas semanas un respaldo indirecto del propio gobierno estadounidense, cuyo Departamento de Justicia se pronunció en favor de la posición argentina. La resolución de la Cámara modifica sustancialmente el escenario legal y reduce el riesgo inmediato de ejecución de la millonaria sentencia.

El principal afectado por el revés es Burford Capital, el fondo que había adquirido los derechos del juicio y que impulsó la demanda. La firma, que cotiza en Londres y Wall Street, había invertido cerca de 15 millones de euros en la causa y logró monetizar parte del litigio con la venta de participaciones por más de USD 300 millones. Se espera que avance con nuevas apelaciones.