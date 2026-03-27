Cuesta Blanca coordina acciones de seguridad con la Patrulla Rural

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este viernes a autoridades policiales de la Patrulla Rural del Noroeste con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de seguridad en la zona.

Durante el encuentro participaron el comisario inspector Jorge Garay; el comisario Gelbez; el comisario inspector Cristian Rosales; el jefe de Inspección Zona 1 de la Unidad Regional Departamental Punilla, comisario inspector Ulises Bastianelli; y el comisario Luis Fonseca.

La reunión se realizó en el marco de la articulación entre autoridades comunales y fuerzas de seguridad para reforzar la prevención del delito y mejorar la cobertura tanto en áreas rurales como urbanas de la localidad.