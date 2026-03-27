El Rizzuto se llena de libros, cine y participación vecinal

Durante los últimos días, vecinos se sumaron a la propuesta de suelta de libros, una iniciativa que invita a donar y retirar ejemplares para que sigan circulando y encuentren nuevos lectores. La actividad tuvo buena respuesta y reafirmó el interés de la comunidad por el intercambio cultural.

La programación también incluyó presentaciones literarias. Entre ellas, se destacaron “A mi Pueblo El Arañado”, de Carlos Alberto Bertorello, y “PRIMERAS. Las argentinas y la fotografía 1840–1870”, de Carlos Vertanessian, dos obras que aportan miradas distintas sobre la historia y la identidad.

A su vez, continúa el ciclo de cine que se desarrolla todos los viernes, coordinado por Raúl Ceballos. La propuesta renueva su temática mes a mes y busca generar espacios de encuentro y reflexión a través de la pantalla.

Con este tipo de actividades, el Salón Rizzuto sostiene una agenda activa que apunta a fortalecer el acceso a la cultura y la participación de los vecinos.