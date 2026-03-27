La Legislatura homenajeó a cientificos ligados a la búsqueda de memoria.



Con el contexto del 50° aniversario del golpe de Estado en Argentina, este jueves se presentó en la Legislatura de Córdoba el libro “Ropa prestada”, se habilitó una muestra fotográfica sobre esta obra literaria y se desarrolló un conversatorio sobre “Ciencia, Memoria y Democracia”.

También se reconoció a investigadoras e investigadores que efectuaron aportes para el sostenimiento de la memoria colectiva.

Este jueves a la tarde, en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar en Argentina, la Legislatura de Córdoba realizó diferentes actividades culturales y evocativas sobre ese difícil período histórico que vivió nuestro país entre 1976 y 1983.

Además, la ocasión sirvió para reflejar, una vez más y como cada año, el firme compromiso de la Unicameral cordobesa con la dignidad humana, los derechos humanos y los principios que asoman bajo el legado de Memoria, Verdad y Justicia.

A medio siglo del golpe cívico-militar, esta propuesta busca activar una memoria viva. No como repetición, sino como experiencia compartida. Un gesto colectivo para mirar de frente lo ocurrido, comprender sus tramas y sostener el compromiso del “nunca más”.

Conversatorio sobre ciencia, memoria y democracia.

Alrededor de las 18, y a través del ciclo de conferencias “Construyendo diálogos”, la Legislatura fue escenario del conversatorio “Ciencia, memoria y democracia: a 50 años del golpe de Estado”. Se trató de un espacio de reflexión colectiva que propuso articular los aportes de la ciencia social con los procesos de memoria y la construcción democrática en Argentina.

El conversatorio fue organizado, de manera conjunta, por el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, la Vicegobernación, el CCT CONICET Córdoba y la Legislatura de Córdoba.

Fue conducido por el vicedirector del Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba, Andrés Izeta, y se efectuó en el Auditorio de la Democracia de la Unicameral.

El ciclo “Construyendo diálogos” es impulsado por la Legislatura y promueve la escucha activa, el intercambio de ideas y el pensamiento crítico como bases para una convivencia democrática más sólida.

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, impulsa y valora este tipo de iniciativas que fortalecen la vida democrática en la provincia.

Por la Unicameral, estuvieron presentes su vicepresidenta, Julieta Rinaldi; los legisladores Juan José Blangino, Carlos Carignano, Stella Maris Peralta y Noelia Agüero; la secretaria General, Leticia Allocco; el prosecretario General, Carlos Baldo; y el director de Capacitación y Extensión Legislativa, Martín Álvarez.

Tanto Rinaldi como Blangino destacaron la importancia de estos espacios de diálogo y ponderaron la importancia de la ciencia y de los avances tecnológicos para fortalecer la democracia.

Además, participaron el director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, Emilio Iosa; la directora de Divulgación de las Ciencias y Tecnología, María José Viola; y el director del CCT Conicet, Sergio Dassi.

La actividad fue moderada por Ludmila da Silva Catela, investigadora en estudios sobre memoria, violencias y pasado reciente.

Además, participaron como expositoras Celia Basconzuelo y Virginia Morales.

Basconzuelo abordó los años finales de la última dictadura militar (1980-1982) y analizó el papel del activismo cívico en las escalas locales, las tensiones internas del régimen autoritario y el lugar de las prácticas peticionarias y asociativas vecinales, con sus potencialidades y límites en el proceso previo al retorno democrático.

Morales centró su exposición en los aportes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a 50 años del Golpe. Las destacó como productoras de saberes y creadoras de prácticas y lenguajes que hoy forman parte del patrimonio sociopolítico y científico, fundamentales en la construcción de memoria y en los procesos de democratización.

Reconocimientos a investigadores

En la segunda parte del encuentro en la Unicameral cordobesa, se realizó un homenaje a investigadoras e investigadores que, desde su labor científica, el arte y su compromiso con la verdad, contribuyeron en el esclarecimiento de desapariciones, la restitución de identidades y el sostenimiento de la memoria colectiva durante los años de democracia.

Por impulso del legislador Blangino, la Unicameral reconoció con placas a Osvaldo Heredia, Norma San Nicolás, Ana Mohaded, Liliana Guillot, Mirta Iriondo, Carlos Vullo, Guillermo Sagripanti y Ludmila da Silva Catela.