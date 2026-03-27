La Plaza de la Intendencia recibe una gran peña gratuita

Cierre cultural en el centro
La Plaza de la Intendencia recibe una gran peña gratuitaHabrá música, danza, feria y actividades abiertas en una jornada con eje en la memoria colectiva
La Plaza de la Intendencia será escenario este sábado desde las 19 del cierre de “La Peña en Tu Ciudad”, una propuesta gratuita que reunirá música, danza y actividades culturales en pleno centro de Córdoba.
El evento marcará el final de un recorrido por distintos barrios y contará con la participación de artistas locales como Esmeralda Toro, Nico Reartes, Vero Basualdo, Rhizoma y Maxi Acosta, además del cierre a cargo de Los Guaraníes.
La jornada incluirá también la presentación de más de 30 academias de danza y la apertura con un cuadro de Pericón y Jota Cordobesa a cargo del Ballet Martín Güemes, junto a una intervención especial de Danza por la Memoria.
En esta edición, la peña se desarrollará bajo la consigna vinculada a los 50 años del último golpe cívico-militar, y se realizará un reconocimiento a organismos de Derechos Humanos de Córdoba.
Además del escenario artístico, habrá una feria de economía circular con emprendimientos locales y un espacio de ecocanje, donde los vecinos podrán llevar residuos reciclables y recibir productos sustentables a cambio.
La actividad es abierta a toda la comunidad y se desarrollará al aire libre en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.