Llaryora abrió una nueva base de la FPA en Villa María

El gobernador Martín Llaryora inauguró este viernes una nueva base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Villa María, con el objetivo de fortalecer la presencia y la capacidad de acción contra el narcomenudeo en el departamento General San Martín.

La sede contará con 40 efectivos, seis móviles, equipos tácticos y una unidad canina, lo que permitirá ampliar las tareas de prevención, investigación e intervención directa en la zona.

En el lugar funcionarán la Compañía de Intervenciones Especiales, la Brigada de Investigaciones y equipos preparados para allanamientos, en articulación con la Justicia especializada.

Durante el acto, el mandatario provincial remarcó que la apertura forma parte de una estrategia para reforzar la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio, con más recursos, personal y fiscalías especializadas.

La base se suma a otras ya habilitadas en el interior provincial y apunta a mejorar la respuesta operativa en una región clave del centro de Córdoba.