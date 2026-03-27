Lluvias intensas y granizo amenazan a Córdoba

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba informó que este viernes por la tarde ingresará un frente frío que generará tormentas en distintos puntos del territorio provincial.

Se esperan precipitaciones intensas, abundante caída de agua y, de manera ocasional, granizo. Las condiciones podrían cambiar de forma rápida a lo largo de la jornada.

El fenómeno impactará tanto en zonas urbanas como en rutas, donde podrían registrarse complicaciones por acumulación de agua y reducción de visibilidad.

Desde el organismo recomendaron circular con precaución ante el desarrollo de estas condiciones.