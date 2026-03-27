Milei celebró el fallo por YPF y afirmó que Argentina evitó pagar US$18 mil millones

El presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo favorable para Argentina en el litigio internacional por la estatización de YPF y aseguró que el país evitó pagar unos 18 mil millones de dólares, una cifra que calificó como “virtualmente imposible” de afrontar.

En un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y difundido por cadena nacional, el mandatario sostuvo que el resultado representa una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica” para el país.

Según explicó, el monto que Argentina logró evitar equivale a “70 millones de jubilaciones mínimas”.

“Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó.

Críticas al kirchnerismo

Durante su discurso, el Presidente también cuestionó a dirigentes del kirchnerismo y rechazó que la resolución judicial pueda interpretarse como un logro de la administración que llevó adelante la expropiación en 2012.

Sin mencionarla directamente en ese tramo, apuntó contra la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del actual gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas. Nada puede estar más lejos de la verdad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que podría habernos costado todo”.

Proyecto para modificar la ley de Expropiaciones

En el mismo mensaje, Milei anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones, con el objetivo de evitar conflictos similares en el futuro.

Según explicó, la iniciativa busca que “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, remarcó.

“Expropiar está mal”

El Presidente sostuvo además que la estatización de la petrolera tuvo consecuencias negativas para la economía argentina durante más de una década.

“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, afirmó.

En esa línea, señaló que la causa judicial generó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones”, lo que —según dijo— se tradujo en “menos trabajo, menos empresas y más pobreza e indigencia”.

El cierre del mensaje

Para finalizar su discurso, Milei afirmó que el fallo representa un motivo de celebración nacional.

“Hoy es un día de festejo nacional. Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la Patria”, concluyó.