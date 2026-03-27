Valle Hermoso: llega el Festival Familiar del Andariego con música y juegos

El próximo domingo 5 de abril se realizará el “Festival Familiar Barrial del Andariego”, una propuesta pensada para compartir una jornada de música, gastronomía y entretenimiento en familia en la localidad de Valle Hermoso.

El evento tendrá lugar de 12:30 a 18:00 horas en El Vallecito, en la esquina de Patricios y Blandengues, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación artística y recreativa durante toda la tarde.

Entre las actividades previstas habrá shows musicales, un certamen de talentos y la presentación del Ballet Folklórico “Corazón Patrio”. También actuará El Andariego y el cierre estará a cargo de Banda OK, con un espectáculo a puro cuarteto.

Además de los espectáculos, el festival contará con juegos para niños, sorteos y premios, con el objetivo de ofrecer una jornada pensada para todas las edades.

En el lugar habrá servicio de comidas típicas, con locro y pollo, que podrán reservarse con anticipación al 3548 43-4444.

Las entradas son limitadas y tendrán un valor de $8.000 la general y $5.000 para vecinos de El Vallecito.