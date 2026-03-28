APROSS exige renovar afiliación de hijos estudiantes

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) informó que hasta el 30 de abril de 2026 está habilitado el plazo para renovar la afiliación de hijos e hijas estudiantes que integran el grupo familiar sin aporte adicional.

El trámite es obligatorio para sostener la cobertura en esta condición y debe realizarse mediante el Portal de Autogestión del organismo, presentando la documentación actualizada.

Entre los requisitos se solicita completar el formulario correspondiente, adjuntar certificado de alumno regular y la Certificación Negativa de ANSES, además de cumplir con las condiciones establecidas para este tipo de afiliación.

Desde el organismo indicaron que la fecha exacta de vencimiento puede consultarse en la Constancia de Afiliación. En caso de no completar la renovación dentro del plazo, la afiliación seguirá vigente pero comenzará a generar aportes hasta que se gestione la baja o readecuación.

También se recordó que, al cumplir 26 años, se realiza automáticamente un cambio de categoría a afiliado voluntario.

Para consultas, APROSS dispone de atención telefónica y correo electrónico en días hábiles.