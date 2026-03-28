Hallazgo en la zona del puente Uruguay

Buscan al dueño de un pasaporte de Estados Unidos en Carlos Paz

El documento fue entregado a la Policía tras ser hallado por una mujer debajo del puente
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Sociedad
sábado, 28 de marzo de 2026 · 20:03

Un pasaporte perteneciente a un ciudadano estadounidense fue encontrado este sábado debajo del puente Uruguay, en Villa Carlos Paz, y ahora buscan dar con su propietario de iniciales D.A.S.

Según se informó, el documento fue hallado por una mujer que lo encontró en la vía pública y lo entregó al personal del Escuadrón Motorizado, que tomó intervención en el caso.

Debido a la importancia del documento, se solicita a quien sea su dueño o tenga información que se comunique con las autoridades para poder recuperarlo o al teléfono de nuestra redacción. 

El pasaporte se encuentra bajo resguardo policial.

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