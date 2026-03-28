Córdoba suma peces para recuperar sus embalses

Ambiente y producción sustentable
Córdoba suma peces para recuperar sus embalsesLiberaron mil ejemplares juveniles para fortalecer el ecosistema y potenciar la pesca y el turismo en la región
La Provincia avanzó con una nueva siembra de peces en el embalse de Cruz del Eje, donde se liberaron mil pejerreyes juveniles con el objetivo de reforzar la biodiversidad y mejorar la calidad de las poblaciones ictícolas.
La acción forma parte de una estrategia ambiental orientada al manejo sostenible de la fauna acuática y al impulso de la actividad pesquero-recreativa en la zona. La práctica consiste en introducir ejemplares jóvenes en cuerpos de agua para favorecer el equilibrio del ecosistema.
Desde la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía indicaron que la iniciativa también busca generar impacto en las economías locales, a través del desarrollo del turismo vinculado a la pesca.
En paralelo, se enmarca en el proceso de recuperación productiva de la Estación de Piscicultura de Embalse, que desde 2024 implementa monitoreo de la calidad del agua, reorganización de piletas y siembras programadas.
Según datos oficiales, en el ciclo actual ya se sembraron miles de ejemplares en distintos puntos de la provincia y hay nuevos peces en condiciones de ser liberados en otros espejos de agua.
La actividad se realizó de manera articulada con autoridades locales y provinciales, en el marco de un plan que apunta a sostener y mejorar los ecosistemas acuáticos en Córdoba.