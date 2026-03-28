Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

La Dra. Viviana Rodríguez Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia. Secretaría Nº 3 (Tres) de Villa Carlos Paz en autos caratulados: ““JUÁREZ NAVELINO, PABLO GUILLERMO. USUCAPIÓN” (Expte N°: 12704956), ha dictado la siguiente Resolución: Sentencia Nº 13. Carlos Paz 11/02/2026. Y VISTOS: . . . ; Y CONSIDERANDO: . . . . ; RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda de usucapión y, en consecuencia, adjudicarle a Pablo Guillermo JUÁREZ NAVELINO, DNI 28.900.268, CUIT: 20-28900268-6, argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con Sandra Valeria López, por adquisición mediante prescripción adquisitiva con fecha de inicio el 10 de noviembre del año 1997 el inmueble que afecta de manera total el inmueble que se describe conforme Título-Matrícula N° 1.606.163: FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en “Cuesta Blanca”, Pedanía San Roque, DPTO. PUNILLA, Pcia. de Córdoba, designado como LOTE 7 de la MANZANA CINCUENTA Y CINCO, que mide y linda: al E. 33,51 m. con lote 6; al S. en 2 tramos, el 1° de 42,10 m con calle pública y el 2° de 10,00 m. con lote 8; al NO, 38,29m con lote 10; y al N. 40,51 mts. Con calle pública. SUPT TOTAL:1.772,00 mts2. Antecedente Dominial: Cron. Dominio: Folio: 26369 Rep: 0 Año: 1945: Orden: 0 Rep; 0 Depto.: 0 Vuelto: N; Planilla: Folio: 16076 Rep:0. Inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba bajo Matrícula N° 1.606.163, empadronado en la D.G.R. bajo cuenta N° 230431457402, y con nomenclatura catastral 2304154301015009. El inmueble se describe conforme Estudio de Título y Plano de Mensura como: confeccionado por el Ing. Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P 1548/8), aprobado por la Dirección General de Catastro de la Provincia con fecha 11/04/2024 mediante Expte N°: 0033-137299/2023, y conforme surge del estudio de título, el terreno mensurado del que se pretende adquirir el dominio por Usucapión, afecta el 100% del dominio del lote 7. Mz. 55 que pertenece a la firma “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” que mide 1.772,00 mts2. Hay coincidencia entre la superficie poseída y la que expresa el Título (afectación registral: 100% del dominio). Las medidas y límites de la posesión son los siguientes: al NORTE (PUNTOS A-B) mide 40,61 ms. y linda con calle pública (camino a Cabalango); al ESTE (PUNTOS B-C) mide 33,51 ms. y linda con Lote 6 (Parcela 08) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. S.R.L” inscripto en Matrícula: 1.606.161. Cuenta N° 23043145739/9; al SUR en dos tramos: el 1° (PUNTOS C-D) de 47,10 mts. y el 2° (PUNTOS D-E) de 10 ms. lindando con calle pública Cuesta del Caserito, y finalmente, al NOROESTE (PUNTOS E-A) mide 38,29 ms. y linda con Lote 10 (Parcela 011) de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L” inscripto en Matrícula: 1.606.334. Cta. N°: 23043145742/9. Conforme plano de mensura, la parcela se designa como Lote 102 Mz 58 sito en calle Cuesta del Caserito N° 250 de Cuesta Blanca, depto. Punilla, Pcia de Córdoba. El lote es baldío con SUPERFICIE DE 1.772 mts2. Y se encuentra totalmente cercado y materializado con alambre y postes de cemento. II. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Provincia y a la Dirección General de Rentas de la Provincia a los fines de que se proceda a la cancelación de la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes a nombre de Pablo Guillermo JUÁREZ NAVELINO, DNI 28.900.268, CUIT: 20-28900268-6, argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con Sandra Valeria López III. Sin costas. IV. Regular de manera provisoria los honorarios de Eduardo Antonio Sosa, en cien (100) jus; los que al día de la fecha ascienden a la suma de pesos cuatro millones sesenta y tres mil ochocientos cinco ($4.063.805), con más IVA en caso de corresponder al momento de su percepción. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente por Viviana Rodríguez (Juez de 1ª Instancia). Primera publicación en el Boletín Oficial el día 24/02/2026. Publicación Nº 647324.