El fernet con cola podría tener su propio monumento en Cosquín

Cosquín se prepara para sumar un nuevo símbolo a su identidad cultural con la propuesta de crear el primer monumento al fernet con cola, en el marco del Festival Provincial del Fernet que se realizará del 2 al 5 de abril en la Plaza Próspero Molina.

La iniciativa contempla la participación de artistas cordobeses junto a la Cámara de Escultores de Buenos Aires, quienes trabajarán en una obra que represente el valor social de la bebida: encuentro, amistad y tradición.

Además, el proyecto abre la participación del público, que podrá votar entre cinco bocetos disponibles en las redes oficiales del festival para definir cuál será el diseño elegido.

La propuesta apunta a dejar una marca permanente en la ciudad con uno de los íconos más representativos de la cultura cordobesa.