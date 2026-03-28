El otoño empieza a pintar la costanera de Carlos Paz

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El otoño empieza a pintar la costanera de Carlos PazEl lago calmo y los primeros signos de la estación dejaron una escena serena en la ciudad
La costanera de Villa Carlos Paz ofreció este sábado una imagen marcada por el otoño, con hojas amarillas sobre el césped y un paisaje que combinó el lago San Roque en calma con el perfil urbano y las sierras de fondo.
El agua, prácticamente sin movimiento, reflejó con nitidez la ciudad y el cielo, generando una postal que resaltó la tranquilidad del entorno.
Los tonos de la estación comenzaron a notarse en distintos puntos de la costanera, donde el cambio de color en la vegetación y la presencia de hojas caídas aportaron una imagen distinta, más pausada.
La escena dejó ver una ciudad en equilibrio entre lo natural y lo urbano, con el lago como protagonista y el otoño marcando su presencia.