El otoño empieza a pintar la costanera de Carlos Paz

La costanera de Villa Carlos Paz ofreció este sábado una imagen marcada por el otoño, con hojas amarillas sobre el césped y un paisaje que combinó el lago San Roque en calma con el perfil urbano y las sierras de fondo.

El agua, prácticamente sin movimiento, reflejó con nitidez la ciudad y el cielo, generando una postal que resaltó la tranquilidad del entorno.

Los tonos de la estación comenzaron a notarse en distintos puntos de la costanera, donde el cambio de color en la vegetación y la presencia de hojas caídas aportaron una imagen distinta, más pausada.

La escena dejó ver una ciudad en equilibrio entre lo natural y lo urbano, con el lago como protagonista y el otoño marcando su presencia.